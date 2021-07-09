living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحقيقات موسعة في مصر بعد حرق 3 فتيات لشاب

9
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تجري السلطات المصرية تحقيقات موسعة، حول حرق 3 فتيات ورجل، لشاب بمنطقة التبين في العاصمة المصرية القاهرة.
 
وكشف مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، تفاصيل جديدة حول ما وصلت إليه التحريات التي أجرتها مباحث القاهرة، بشأن وفاة شاب حرقا داخل إحدى الشقق بمنطقة التبين.
 
وقال المصدر إن الشاب المتوفى حدثت خلافات بينه وبين خطيبته، بسبب اكتشافها خيانته لها، بعد عقد قرانهما بشهرين، مشيرا أن زوج شقيقتها تدخل وطلب منه تطليقها، وحدد له مهلة أسبوعين لتنفيذ إجراءات الطلاق، وطالبه برد هاتف محمول اشترته خطيبته له.
 
وأضاف المصدر أنه قبل يوم من الموعد المتفق عليه، حدثت مشادة كلامية بين الضحية وزوج شقيقة خطيبته، فهدده بالقدوم وإشعال النيران في متعلقاته من أثاث منزله الموجود داخل غرفة في العقار محل سكنهم، كان قد أعده لزواجه.
 
وتابع موضحا أنه عقب ذلك، نفذ الشاب تهديده وأحضر زجاجة بنزين وقام بإشعال النيران في متعلقاته.
 
وأكد المصدر أنه لم يتضح حتى الآن للأجهزة الأمنية، ما إذا كان المتهمون قاموا بإلقاء الضحية في النيران، أم أنه ألقى بنفسه فيها.
 
وكانت مباحث القاهرة قد تحفظت على كل من خطيبة الضحية التي تدعى ندى، وشقيقتيها شيماء وإيمان، وزوج شقيقتها الأولى، ويتم التحقيق معهم بشأن الحادث.
 
جاء ذلك بعد ورود بلاغ مفاده وفاة شاب يدعى كمال، 22 سنة، في منزل خطيبته، وبالانتقال والفحص عثرت المباحث على جثة الشاب محترقة.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات بعد ظهور تقرير الطب الشرعي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout