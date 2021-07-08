living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو.. إخماد حريق الحاوية في دبي خلال 40 دقيقة فقط

8
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ليل الأربعاء الخميس، مزيدا من التفاصيل عن عملية إخماد النيران التي شبت في سفينة الحاويات بميناء جبل علي، مؤكدا أن ذلك تم في وقت قياسي.
 
وكتب حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر": 40 دقيقة في إطفاء حريق سفينة الحاويات في ميناء جبل علي .. بلا إصابات".
 
وأضاف "الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات".
 
وشدد على أن سلطات ميناء جبل علي اتخذت "كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء".
 
ونقل المكتب الإعلامي عن القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله المري قوله: "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق في ميناء جبل علي اندلع على متن سفينة حاويات صغيرة سعتها 130 حاوية، وتمت السيطرة على الحريق من دون أي وفيات أو إصابات".
 
وكانت حكومة إمارة دبي أفادت مساء الأربعاء بأنها تتعامل في مع حريق ناجم عن انفجار حاوية على متن سفينة في ميناء جبل علي، مشددة على أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق.
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout