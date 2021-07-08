بالفيديو.. إخماد حريق الحاوية في دبي خلال 40 دقيقة فقط

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كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ليل الأربعاء الخميس، مزيدا من التفاصيل عن عملية إخماد النيران التي شبت في سفينة الحاويات بميناء جبل علي، مؤكدا أن ذلك تم في وقت قياسي.

وكتب حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر": 40 دقيقة في إطفاء حريق سفينة الحاويات في ميناء جبل علي .. بلا إصابات".

وأضاف "الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات".

وشدد على أن سلطات ميناء جبل علي اتخذت "كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء".

ونقل المكتب الإعلامي عن القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله المري قوله: "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق في ميناء جبل علي اندلع على متن سفينة حاويات صغيرة سعتها 130 حاوية، وتمت السيطرة على الحريق من دون أي وفيات أو إصابات".

وكانت حكومة إمارة دبي أفادت مساء الأربعاء بأنها تتعامل في مع حريق ناجم عن انفجار حاوية على متن سفينة في ميناء جبل علي، مشددة على أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق.