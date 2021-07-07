الأردن.. لجنة تحقيق بوفاة 4 أطفال أشقاء غرقا في سد مائي

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أعلنت سلطة وادي الأردن التابعة لوزارة المياه والري الأردنية عن تشكيل لجنة تحقيق رسمي لمعرفة كيفية دخول 4 أطفال إلى مياه سد الكرامة وتعرضهم للغرق ووفاتهم بداخله.

وكان الأردن قد فجع بعد وفاة 4 أطفال أشقاء غرقا في سد الكرامة الذي يقع في منطقة الأغوار قرب منطقة الشونة الجنوبية غرب العاصمة الأردنية عمان.

وحسب سكان المنطقة فإن الأطفال الأشقاء، وهما طفلان محمد (7 أعوام) وطلال (6 أعوام)، وطفلتان سلمى (5 أعوام) وأنوار (10 أعوام)، من سكان المناطق المحيطة بالسد، ويعمل والدهم مزارعا في المنطقة.

وأبلغت والدتهم أنها فقد أثرهم ظهر الثلاثاء، وبدء البحث عنهم، ومع توسع عمليات البحث وصل عدد من المواطنين إلى السد، حيث عثر المواطنون على جثتين، وبعد ساعة عثر على جثة الطفل الثالث، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال جثة الطفلة الرابعة بعد عمليات بحث داخل السد استمرت حتى السادسة مساء.

وقال الأمن العام الأردني في بيان إن فرق الغطس المتخصصة والعاملة في مديرية الدفاع المدني في البلقاء تعاملت مساء الثلاثاء مع وفاة أربعة أطفال أشقاء تعرضوا للغرق داخل مياه سد الكرامة بمحافظة البلقاء، 47 كم غرب العاصمة عمان، حيث تم إخراج جثث الأطفال بمساعدة المواطنين وإخلائهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي وفتح تحقيق في الحادثة.

الحادثة هي الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث توفيت سيدة خمسينية غرقا في سد الكرامة يوم الجمعة الماضية، فيما توفيت ابنتها التي أسعفت إلى المستشفى بعد يومين من غرقها.

وتتكر حالات الغرق في الأردن، خاصة في منطقة الأغوار، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، وهي من المناطق التي تعاني فقرا شديدا ولا يجد الأطفال سوى التجمعات المائية كالسدود وقناة الغور الشرقية أماكن للهو واللعب، حيث يسجل سنويا عشرات حالات الغرق أغلبها لأطفال.