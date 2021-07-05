مصر.. ضابط شرطة يتزعم عصابة للسرقة بالإكراه

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قرار أصدرته النيابة العامة في مصر كشف عن قصة ضابط شرطة كون تشكيلا عصابيا من المسجلين خطر تخص في سرقة الناس بالإكراه.

فقد قررت نيابة مدينة نصر شمالي القاهرة، إحالة ضابط شرطة وآخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه.

وحسب مصدر أمني قال لموقع سكاي نيوز عربية إن تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم 18 أكتوبر عام 2020 حينما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بتعرض سيارة نقل أموال للسطو المسلح وسرقة 370 ألف جنيه حيث اعترضها مسلحون واستولوا على الأموال من داخلها وفروا هاربين.

وأوضح المصدر أنه تم تكون فريق بحث جنائي من الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية وتوصلت تحريات الفريق البحثي إلى أن وراء الواقعة ضابط يعمل بقسم شرطة أول مدينة نصر، وأنه كون تشكيلا عصابيا من المسجلين خطر لسرقة المواطنين بالإكراه في دائرة القسم الذي يعمل به، فتم القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق معه منذ ذلك الوقت.

وخلال هذه الفترة واصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الكشف عن العديد من السرقات التي ارتكبها التشكيل العصابي الذي تزعمه الضابط، وجرى القبض على جميع من اشترك معه في تلك الجرائم، وتم استدعاء المجني عليهم الذين تعرفوا على المتهمين، بحسب المصدر الأمني.