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البحرين تأمل في إنشاء "مركز " لإنتاج وتوزيع "سبوتنيك V"

1
JULY
2021
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قال المتحدث الرسمي باسم حكومة البحرين، إن بلاده تتوقع إنشاء "مركز" لإنتاج وتوزيع لقاح "سبوتنيك V" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 
وأضاف المتحدث، في تصريح له قبيل زيارة وزير خارجية البحرين إلى روسيا: "تتعاون البحرين وروسيا في العديد من المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية، وكذلك تتعاون الدولتان بشكل وثيق في مواجهة وباء كورونا المستجد، وتعملان منذ بداية الوباء لنشر اللقاحات. وكجزء من الاتفاقية التي تم التوصل إليها في يونيو، تأمل البحرين في إنشاء مركز لإنتاج وتوزيع لقاح سبوتنيك V لخدمة منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
 
خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في يونيو، أعلن وفد البحرين أنه يعتزم إنشاء مركز لإنتاج اللقاح الروسي في المملكة لتوزيعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
 
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري محادثات مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني في 2 يوليو، وسيبحث الطرفان الوضع في سوريا، والنزاع العربي – الإسرائيلي، والوضع في منطقة الخليج.
روسيا اليوم
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