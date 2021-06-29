جريمة "المهبولة": وافد يقتل والدته وشرطي مرور!

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هزت جريمة "المهبولة" الرأي العام الكويتي بشكل خاص والعربي بشكل عام، بعدما أقدم وافد سوري على قتل والدته، وطعن شرطي مرور.

وفي التفاصيل، وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تبين أن الجاني "قتل والدته طعناً في منزلها بمنطقة القصور، ثم فر هارباً من بين أيدي رجال الأمن الذين تواجدوا في المنزل، ولدى اعتراضه من قِبل شرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي أقدم على طعنه بسكين فأرداه قتيلاً".

وفور هروب القاتل، لاحقته فرقة من رجال القوات الخاصة، وطلبوا منه تسليم نفسه لكنه رفض وبادرهم بإطلاق النار، وأثناء عملية تبادل إطلاق الرصاص أصيب المتهم بطلقات عدة، نُقل على إثرها إلى المستشفى ثم أُعلن لاحقاً عن وفاته.