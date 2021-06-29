لماذا فشلت السلطات الباكستانية باكستان في رواية فلسطين-كشمير

A + A -

إذا كنت تقول كذبة كبيرة بما فيه الكفاية، مع الاستمرار بتكرارها، سيصدقها الناس في نهاية المطاف.

ينسب إلى رئيس الدعاية النازية جوزيف غوبلز الفضل في دعم نظرية "الكذبة الكبيرة"، التي كانت هي أيضا استراتيجية باكستان، في كشمير، لأكثر من ثلاثة عقود، وقد نجحت فيها باكستان، لا شك، لاعتمادها على الورقة الدينية-السياسية، كجزء من استراتيجية استنزاف الهند.



يعتنق الجيش الباكستاني عقيدة عسكرية تتيح له شن الحرب السرية ضد الهند باستخدام "المتمردين" في مواقع متعددة.

في خطاب ألقاه عام 1965 أمام مجلس الأمن الدولي، أعلن ذوالفقار علي بوتو، رئيس الوزراء السابق، والرئيس السابق لباكستان، حرب الالف عام ضد الهند، كما وضع رئيس الجيش الباكستاني حينها، الجنرال ضياء الحق، التكتيك العسكري لـحرب بوتو، بالتساوق مع عقيدة استنزاف الهند بحرب السرية من خلال مجموعات عسكرية غير حكومية، وقد كان التطبيق الأول لها لأول مرة من خلال "تمرد" اقليم البنجاب الذي تغذيه باكستان في الهند، ثم تمرد كشمير.

كانت الوسيلة الأكثر فعالية لباكستان لتمرير دعايتها في كشمير تمر عبر الجماعة الإسلامية، لصلاتها التنظيمية بفرعها الام في باكستان، والمرتبطة بدورها بالمخابرات الباكستانية المشتركة (ISI) والدولة العميقة (deep state).

ولقد خضعت الجماعة الإسلامية بسعادة وعن طيب خاطر لاملاءات باكستان بسبب الأموال الضخمة التي اسمنت قادة الجماعة لأكثر من 30 عاما. ومع حصول الجماعة على ثروة هائلة، حذت المنظمات الدينية الأخرى في كشمير حذوها. وقامت باكستان بضخ الأموال إلى كشمير من خلال شبكات الأموال غير القانونية، والمعروفة محليا باسم قنوات الحوالة، إضافة لمليارات من الروبيات الأخرى التي تدفقت إلى كشمير عبر دول الخليج.

لكن هذا المال هو بمثابة "الفول السوداني" مقارنة مع ما كان على باكستان انفاقه بحال شنت حربا جبهوية على الهند، ناهيكم عن تبعات الحرب التي ستؤدي لا شك لادانات دولية.

وقد افترضت باكستان إطلاق "الإرهاب" في كشمير من خلال جهات فاعلة غير حكومية، يعطيها ميزة القيادة من الخلف وعدم الظهور في الواجهة. لكن الواجهة قد كشفت، وتفجرت، والرغم من الضغط المكثف، لا تزال باكستان مدرجة في القائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي الوكالة العالمية لمراقبة تمويل مكافحة الإرهاب.

وفي الوقت نفسه، حققت الأموال التي تم ضخها في كشمير الغايات المرصودة، فباسم الدين شكلت الجماعة الإسلامية في كشمير منبع التطرف الإسلامي، فقد تبنت وبنت السلفية والوهابية وغيرها من مدارس الإسلام الراديكالي شبكات عميقة في باكستان. ومنذ أوائل الثمانينات تم استنزاف واضعاف الإسلام الصوفي في كشمير بشكل منهجي، فالتشدد الذي أطلقته باكستان في كشمير ساهم في النزوح الكشميري، وظهر مجتمع متجانس ومتطرف كأرض خصبة غير متسقة مع تاريخ المنطقة.

كشمير كنموذج لنظرية الكذبة الكبيرة



واحدة من "الأكاذيب الكبيرة" التي روجت لها الدعاية الباكستانية إلى كشمير، هي مساواتها بفلسطين، عبر استثمار الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وقد لعبت باكستان مباريات الخداع في كشمير لعقود. ففي أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، أغرقت السلطات الباكستانية مرة أخرى وسائل التواصل الاجتماعي في كشمير عبر المحتوى الانفعالي الذي يبني توازيا صوريا بين فلسطين وكشمير، أشرطة الفيديو وما يسمى أغاني الحرية التي يشار إليها محليا باسم "تارانا"، رسم مقارنات افتراضية بين فلسطين وكشمير.

كما شاركت المنظمات المسلحة بنشاط في هذه المرئيات الصوتية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أثار رجال الدين في كشمير، ولا سيما من أنصار المدرسة السلفية للفكر، المشاعر في المساجد، وبذلوا كل محاولة ممكنة للمساواة بين فلسطين وكشمير، وصلوا من أجل إنهاء ما وصفوه بالاحتلال الهندي لكشمير.

وعند مراقبة نمط تغريدات وهاشتاغات وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة لفلسطين في كشمير، يمكن الملاحظة ان تلك الفيديوهات قد جرى رفعها وتحميلها عبر الحدود للتحريض على الكشميريين.

دعم شديد لفلسطين في كشمير



لا يوجد تشابه بين فلسطين وكشمير وفقًا لتقرير على موقع vox.com، فبين عامي 1896 و1948، أعيد توطين ونقل مئات الآلاف من اليهود من أوروبا إلى فلسطين التي كانت تسيطر عليها بريطانيا، بما في ذلك أعداد كبيرة أجبرت على الخروج من أوروبا خلال الهولوكوست.

وفي عام 1947 صوتت الأمم المتحدة لتقسيم الأرض إلى دولتين. وافق السكان اليهود على الصفقة وحاربها الفلسطينيون الذين رأوا في الخطة امتدادًا لمحاولة طويلة الأمد لاستئصالهم من ارضهم. أعلنت الدول العربية مثل مصر والأردن والعراق وسوريا الحرب على "إسرائيل" أيضًا (وإن لم يكن ذلك للدفاع عن الفلسطينيين). هزمت القوات الإسرائيلية القوات الفلسطينية والجيوش العربية في صراع شرس حوّل 700 ألف مدني فلسطيني إلى لاجئين. اقتسمت الأمم المتحدة 56٪ من فلسطين للدولة اليهودية الوليدة. كما سيطرت "إسرائيل" على قطاع غزة والضفة الغربية وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان بعد سلسلة من الحروب. بحلول نهاية الحرب، امتلكت إسرائيل 77% من الأرض - كل شيء باستثناء الضفة الغربية والربع الشرقي من القدس (الذي يسيطر عليه الأردن)، وقطاع غزة (الذي كانت تسيطر عليه مصر). لقد تركت للإسرائيليين دولة، لكن ليس للفلسطينيين. ومنذ عقود، يعيش الفلسطينيون في ظل التهديد المستمر بنزع ممتلكاتهم وطردهم من أراضيهم.

بينما تمتلك كشمير وضع خاص داخل الاتحاد الهندي، فمن 1954 حتى أغسطس 2019، تمتعت جامو وكشمير بوضع خاص مكفول بموجب المادة 370 من دستور الهند. يعيش سكان جامو وكشمير (J&K) بموجب مجموعة منفصلة من القوانين. وشملت هذه القوانين المتعلقة بالجنسية وملكية الممتلكات والحقوق الأساسية لجامو وكشمير مقارنة بسكان الولايات الهندية الأخرى. اما الان وبعد إلغاء المادة 370، اجتمعت جامو وكشمير معًا كمنطقة اتحادية، في حين ان لاداخ، المنطقة الرئيسية الثالثة للدولة السابقة، تم تحويلها إلى إقليم اتحادي منفصل.