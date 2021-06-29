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تونس.. بائع يلقي حمولته أمام مبنى الحرس الوطني بسبب "الرشوة" والأمن يعتقله

29
JUNE
2021
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أكد المواطن التونسي، سعود الفرشيشي، خبر إلقاء القبض على نجله زياد، بائع البطيخ الذي ألقى حمولته أمام منطقة الحرس الوطني ببن عروس في تونس، احتجاجا على ما قال إنها "طلب رشوة".
 
ووفقا لصحيفة "الشروق"، فإن والد البائع أوضح في مقطع فيديو، أنه وزوجته "يعانيان من إعاقات جسدية" وأن ابنه الموقوف "هو الذي يعيل كافة أفراد العائلة".
 
وأشار إلى أنه تم توجيه تهمتين لابنه، إحداها حالة السكر، معتبرا أن القضيتين "ملفقتين"، لافتا إلى أن ابنه ألقى بالبطيخ أمام منطقة الحرس الوطني، بسبب القهر، وأراد إيصال صوته للحاكم الكبير، ليأخذ له حقه من الأعوان (رجال الأمن).
 
وجاء ذلك بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بمقطع فيديو يظهر فيه بائع بطيخ وهو في حالة غضب شديد، ويؤكد أن أعوان الأمن يطلبون منه مبلغا ماليا بشكل يومي تحت تهديده بمصادرة سلعته وحرمانه من مصدر رزقه.
روسيا اليوم
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