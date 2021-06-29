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الجزائر.. إحباط محاولة إدخال نحو 500 كيلوغرام من الكوكايين إلى مدينة وهران

29
JUNE
2021
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تمكنت قوات خفر السواحل الجزائرية من إحباط محاولة إدخال أكثر من 490 كيلوغراما من الكوكايين بمدينة وهران، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع يوم الاثنين.
 
وأوضح البيان أنه "في سياق عمليات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة وفي إطار تأمين وحماية مياهنا الإقليمية، تمكن حراس السواحل لقيادة القوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران، يوم 26 يونيو 2021 على الساعة العاشرة مساء، من إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من مادة الكوكايين كانت موجهة لإغراق بلادنا بالسموم والمخدرات".
 
وأضاف أن العملية انطلقت "إثر بلاغ من طرف صيادين جزائريين يفيد بتواجد أكياس مشبوهة تطفو فوق سطح البحر، حيث تم توجيه وحدات لحراس السواحل بأرزيو إلى عين المكان على بعد 6 ميل بحري شمال غرب رأس كاربون بوهران، حيث تم انتشال وضبط كمية من مادة الكوكايين بوزن يقدر بـ490.05 كيلوغرام كانت موزعة على 442 صفيحة".
 
وذكر البيان أن "التحاليل المخبرية للمصالح المختصة للدرك الوطني أكدت أن الأمر يتعلق فعلا بمادة الكوكايين، في حين لا يزال التحقيق متواصلا قصد الوقوف على كامل الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بهذه المحاولة الإجرامية".
روسيا اليوم
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