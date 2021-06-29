وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى الإمارات

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وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، إلى أبوظبي، في مستهل زيارة رسمية للإمارات.

وذكر بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن لابيد سيفتتح سفارة إسرائيل في أبوظبي، وسيلتقي بكبار المسؤولين، وسيحضر معرضا تجاريا حيث تعرض شركات إسرائيلية منتجات تكنولوجية، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأقامت إسرائيل والإمارات علاقات دبلوماسية كاملة العام الماضي في ظل إدارة دونالد ترامب، بعد توقيع البلدين معاهدة سلام.

وصادق مجلس الوزراء في الإمارات في 24 يناير على إنشاء سفارة للدولة في تل أبيب بدولة إسرائيل، في أول اجتماع له بعام 2021.

وفي فبراير، أدى السفير الإماراتي محمد محمود آل خاجة، اليمين القانونية كسفير معين لدى دولة إسرائيل أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.