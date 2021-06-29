living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عقب "الهجوم".. توتر وتصريحات متشنجة بالعراق تجاه واشنطن

29
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سادت حالة من التوتر بين العراق والولايات المتحدة، بعد القصف الأميركي الأخير الذي استهدف مقرا للحشد الشعبي قرب الحدود العراقية السورية.
وأعلن الحشد الشعبي في بيان، مقتل عدد من مقاتليه في الضربات الأميركية بمنطقة القائم في محافظة الأنبار، استهدفت "مقرات" لأحد ألويته، متوعدا بـ"أخذ الثأر".
 
وقالت مصادر في الحشد الشعبي إن 4 من مسلحيه قتلوا، كما دانت الحكومة العراقية القصف، معتبرة أنه انتهاك سافر لسيادة البلاد، وأعلنت أنها تدرس اللجوء إلى كل الخيارات القانونية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
 
موقف محرج
 
وقال سياسي مقرب من رئيس الحكومة العراقية، رفض الكشف عن اسمه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "المسألة تتعلق بأمن العراق القومي، وكذلك علاقاته مع الدول الأجنبية، خاصة أن الولايات المتحدة استهدفت الحشد من أجل إيصال رسائل إلى إيران وفق ما صرح به وزير خارجيتها. هذا خروج تام عن الاتفاقات بين الجانبين فيما يتعلق بإدارة الأزمة".
 
وأضاف السياسي العراقي أن "الحكومة تسعى إلى وضع أطر قانونية للحشد، من أجل إنهاء حالة الفوضى والانفلات ووجود المجموعات المسلحة، لكن على المجتمع الدولي إدراك أن هذا المسار ليس بالأمر بالسهل، وإنما بحاجة إلى توافق محلي وإقليمي ودولي".
 
ولفت المتحدث إلى أن "ما حصل ضرب حالة التوازن التي أرستها حكومة مصطفى الكاظمي، التي حققت تقدما جيدا خلال الأشهر الماضية".
 
وتعرضت المصالح الأميركية في العراق لهجمات متكررة في الأشهر الأخيرة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، فيما نسبها الأميركيون إلى فصائل موالية لإيران.
 
ما علاقة الاستعراض العسكري؟
 
واستغلت منصات إعلامية تابعة للفصائل المسلحة هذا الحدث، للترويج بأن الولايات المتحدة استهدفت الحشد الشعبي بسبب الاستعراض العسكري الذي أقيم قبل يومين في محافظة ديالى، بحضور الكاظمي.
 
وإن كانت حكومة الكاظمي تبدي موقفا أقل حدة في حال استهداف فصائل مسلحة في سوريا أو تلك التي لا تستهدف هيئة الحشد، فإن استهداف الحشد الشعبي أحرجها داخليا، خاصة في ظل الخطة التي أطلقها الكاظمي لاحتواء الحشد الشعبي وإطلاق مسار دمج أفراده ضمن المؤسسة العسكرية.
 
المحلل السياسي العراقي عماد محمد، يرى أن "الضربة الجوية ستصب في صالح العراق، وستقلل من قدرة الفصائل والمجموعات المسلحة على المناورة، خاصة أنها استهدفت مراكز يعتقد أنها للطائرات المسيرة، السلاح المفضل لدى حلفاء إيران، كما أنها توصل رسائل على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية، وبما أن تلك المجموعات اختارت أن تكون تحت المظلة الإيرانية فعليها تحمل وزر ذلك".
 
وأضاف محمد لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الرفض العراقي مفهوم، فهو يسعى إلى إبعاد أراضيه عن منطق الرسائل الصاروخية، وكذلك عدم إثارة المجموعات المسلحة وأنصارها، لذلك يأتي كرد فعل طبيعي".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout