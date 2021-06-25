مصر.. محامي "فتاة التيك توك" يكشف كواليس "أول ليلة في السجن"

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تصدرت الشابة المصرية حنين حسام الملقبة بـ"فتاة التيك توك"، مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى، وأثارت حالة من الجدل عقب ظهورها باكية في فيديو بعد الحكم عليها بالسجن 10 سنوات، على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر.

وكشف حسين البقار محامي الفتاة تفاصيل أول ليلة لها في السجن، مؤكدا في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" سوء الحالة النفسية لموكلته، مضيفا أنها "منهارة تماما ويغمرها الخوف والقلق".

وتابع البقار: "هي حتى الآن لا تستوعب سبب هذا الحكم، وقد سُلبت منها الفرحة عقب خروجها من حبسها لمدة عام، حتى تم إلقاء القبض عليها مرة أخرى عقب بث الفيديو الأخير لها عبر إنستغرام".

والثلاثاء ضبطت قوات الأمن حنين حسام في حي شبرا مصر شمالي القاهرة، تمهيدا لنقلها إلى النيابة العامة بعد الحكم بسجنها 10 سنوات.

تصريحات مفبركة

ونفى البقار صحة ما قيل باسمه عن تجريم ما فعلته حنين حسام، مؤكدا فبركة الحديث المنسوب له وكاشفا عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الحكم.

وقال: "لم أتوقع هذا الحكم، المحكمة ربما رأت أن براءة حنين قد تؤثر على الشباب فأصدرت حكما ثقيلا كهذا"، على حد تعبيره.

وأضاف المحامي: "لدينا فرصة أخرى لأن حنين تم الحكم عليها غيابيا، ولنا الحق في إعادة الإجراءات، فهي في وضع مختلف ولنا جلسة قريبة يتم تحديدها خلال شهر علي الأكثر".

وقال: "جريمة حنين لا تستوجب الحبس ولو لمدة ساعة واحدة، فإذا كان توصيفها تحريض على الفسق قد يجوز ذلك، لكن تصنيفها قضية اتجار بالبشر صعب للغاية".

وأوقفت حنين للمرة الأولى في أبريل 2020 بتهمة التحريض على الدعارة، بعد نشرها مقطع فيديو على "تيك توك" تعلن فيه لمتابعيها البالغ عددهم 1.3 مليون شخص أن الفتيات يمكنهن كسب المال من خلال العمل معها على شبكات التواصل الاجتماعي.