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إيفر جيفن: بحاجة لمزيد من الوقت للإفراج عن السفينة من السويس

25
JUNE
2021
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قالت الشركة المشغلة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن التي سدت قناة السويس في مارس إن إطلاق سراح السفينة وإبحارها سيستغرق المزيد من الوقت بينما يجري العمل على اتفاق نهائي مع السلطات المصرية.
 
ودخل ملاك السفينة اليابانيون وشركات التأمين عليها في نزاع بشأن التعويضات مع هيئة قناة السويس، لكنهم أعلنوا أمس الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لحله.
 
وقالت إيفر جرين لاين، الشركة المشغلة للسفينة، في بيان "ربما يستغرق الأمر مزيدا من الوقت من أجل الانتهاء من الاتفاق وإطلاق سراح السفينة والاستعداد للإبحار".
 
واتفقت هيئة قناة السويس على تسوية مع ملاك السفينة، بعدما طلبت في بادئ الأمر 916 مليون دولار تعويضات لتغطية تكاليف جهود الإنقاذ، وخسائر إيرادات وغيرها، قبل أن تعلن تقليل المبلغ إلى 550 مليونا.
 
وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع في مقابلة تلفزيونية الخميس إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال 15 يوما.
 
وإيفر جيفن راسية في منتصف القناة منذ تعويمها في 29 مارس. وكانت السفينة جنحت بالعرض في الممر المائي لمدة ستة أيام وعطلت حركة مئات السفن وحركة التجارة العالمية.
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