living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمدان: دماء الشهيد محمد البراهمي كانت بشائر النصر الأولى على مشروع الإخوان المتأسلمين

24
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون والأخوة أعضاء الهيئة، عضو سابق في مجلس الشعب التونسي وقيادية في التيار الشعبي الناصري التونسي السيدة مباركة العويني البراهمي، بحضور عضو الأمانة للمؤتمر الناصري العام الدكتور محمود الشربيني في مقر المرابطون.


بعد اللقاء، أكدت السيدة مباركة العويني البراهمي ان من مقر المرابطون نجدد عهدنا وإيماننا بالناصرية كثورة لا تهدأ ومبادئ لا تموت أبداً، وأننا منذ نعومة أظفارنا تعلمنا من هذه المدرسة المقاومة الصبر والجهاد، مقاومة الرجعية المتخلفة إلى مقاومة الاستعمار والحركات الصهيونية بأشكالها المتعددة، سواء كانت الرجعيات العربية أو التنظيمات الإرهابية.


وتابعت: نحن اليوم في صف المقاومة للعدو الصهيوني والامبريالية العالمية وكل أدواتها وماضون إلى الأمام مهما كانت التضحيات، موجهة التحية إلى "المرابطون" الذين عبروا عن مدى وفائهم للشهيد محمد البراهمي، رغم ان الشهيد قد ارتقى شهيداً في الساحة التونسية، وجددت العهد له ولدمائه الطاهرة ووعدت بالسير في نهجه المقاوم دون تردد وتفريق، مستشهدة بقول للشهيد، الذي كان يردده دائماً بأن "لا خوف ولا تراجع ولا تردد"، واليوم نردد نحن ايضا هذه الشعارات في مقر المرابطون.


بدوره، أكد العميد مصطفى حمدان أن الشهيد القائد محمد البراهمي ليس فقط شهيد تونس، إنما هو شهيد الأمة العربية من محيطها إلى خليجها العربي، إنه شهيد فلسطين، محمد البراهمي لم يبدأ حين استشهد، بل هو إرث نضالي كفاحي ناصري منذ زمن بعيد، ونحن نعرف جولاته وصولاته من أجل يوحّد ويجمع عناصر القوة القومية الناصرية بهدف تحرير فلسطين كل فلسطين.


واضاف حمدان: أقل الواجب ان نقف اليوم لتكريم هذا الشهيد البطل بتكريم المناضلة مباركة وعائلته الكريمة المكافحة، والواجب الأكبر أن نستمر بالسعي كما سعى الشهيد محمد إلى الاستشهاد، وكما كان دائماً وأبداً "يردد لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض"، ليس فقط من أجل فلسطين إنما في كل مفاصل كفاحنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي امتداد جغرافية الأمة، وخاصة في الصراع ضد عصابات الإخوان المتأسلمين الذي نعتبرهم الجذع الأساسي للإرهاب، وهذا فعلاً ما كرسه استشهاد القائد محمد البراهمي.


وشدد حمدان على أن دماء الشهيد محمد البراهمي كانت بشائر النصر الأولى على مشروع الإخوان المتأسلمين في هذه الأمة، المرتكز على تفتيتنا وتشتيتنا وجعلنا جمهوريات موز وإمارات مذهبية طائفية متأسلمة تتصارع من أجل إعلاء شأن دولة اليهود، ونحن على اقتناع تام وبوجود أهل تونس الشرفاء الأوفياء الذين لا خانوا ولا هانوا، أن هذا الانتصار سيكون ناجزاً ومتمماً، انطلاقاً من هزيمتهم على أبواب دمشق قلب العروبة النابض بالدماء الطاهرة الذكية، للرجال الرجال في جيش العروبة الأول الجيش العربي السوري،  وسيسقط هذا الصقيع العربي وترتفع رايات العروبة في كل مكان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout