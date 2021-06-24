حمدان: دماء الشهيد محمد البراهمي كانت بشائر النصر الأولى على مشروع الإخوان المتأسلمين

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استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون والأخوة أعضاء الهيئة، عضو سابق في مجلس الشعب التونسي وقيادية في التيار الشعبي الناصري التونسي السيدة مباركة العويني البراهمي، بحضور عضو الأمانة للمؤتمر الناصري العام الدكتور محمود الشربيني في مقر المرابطون.



بعد اللقاء، أكدت السيدة مباركة العويني البراهمي ان من مقر المرابطون نجدد عهدنا وإيماننا بالناصرية كثورة لا تهدأ ومبادئ لا تموت أبداً، وأننا منذ نعومة أظفارنا تعلمنا من هذه المدرسة المقاومة الصبر والجهاد، مقاومة الرجعية المتخلفة إلى مقاومة الاستعمار والحركات الصهيونية بأشكالها المتعددة، سواء كانت الرجعيات العربية أو التنظيمات الإرهابية.



وتابعت: نحن اليوم في صف المقاومة للعدو الصهيوني والامبريالية العالمية وكل أدواتها وماضون إلى الأمام مهما كانت التضحيات، موجهة التحية إلى "المرابطون" الذين عبروا عن مدى وفائهم للشهيد محمد البراهمي، رغم ان الشهيد قد ارتقى شهيداً في الساحة التونسية، وجددت العهد له ولدمائه الطاهرة ووعدت بالسير في نهجه المقاوم دون تردد وتفريق، مستشهدة بقول للشهيد، الذي كان يردده دائماً بأن "لا خوف ولا تراجع ولا تردد"، واليوم نردد نحن ايضا هذه الشعارات في مقر المرابطون.



بدوره، أكد العميد مصطفى حمدان أن الشهيد القائد محمد البراهمي ليس فقط شهيد تونس، إنما هو شهيد الأمة العربية من محيطها إلى خليجها العربي، إنه شهيد فلسطين، محمد البراهمي لم يبدأ حين استشهد، بل هو إرث نضالي كفاحي ناصري منذ زمن بعيد، ونحن نعرف جولاته وصولاته من أجل يوحّد ويجمع عناصر القوة القومية الناصرية بهدف تحرير فلسطين كل فلسطين.



واضاف حمدان: أقل الواجب ان نقف اليوم لتكريم هذا الشهيد البطل بتكريم المناضلة مباركة وعائلته الكريمة المكافحة، والواجب الأكبر أن نستمر بالسعي كما سعى الشهيد محمد إلى الاستشهاد، وكما كان دائماً وأبداً "يردد لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض"، ليس فقط من أجل فلسطين إنما في كل مفاصل كفاحنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي امتداد جغرافية الأمة، وخاصة في الصراع ضد عصابات الإخوان المتأسلمين الذي نعتبرهم الجذع الأساسي للإرهاب، وهذا فعلاً ما كرسه استشهاد القائد محمد البراهمي.



وشدد حمدان على أن دماء الشهيد محمد البراهمي كانت بشائر النصر الأولى على مشروع الإخوان المتأسلمين في هذه الأمة، المرتكز على تفتيتنا وتشتيتنا وجعلنا جمهوريات موز وإمارات مذهبية طائفية متأسلمة تتصارع من أجل إعلاء شأن دولة اليهود، ونحن على اقتناع تام وبوجود أهل تونس الشرفاء الأوفياء الذين لا خانوا ولا هانوا، أن هذا الانتصار سيكون ناجزاً ومتمماً، انطلاقاً من هزيمتهم على أبواب دمشق قلب العروبة النابض بالدماء الطاهرة الذكية، للرجال الرجال في جيش العروبة الأول الجيش العربي السوري، وسيسقط هذا الصقيع العربي وترتفع رايات العروبة في كل مكان.