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مصر للطيران تعلن عن إجراءات جديدة لدخول المطارات

24
JUNE
2021
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أعلنت شركة مصر للطيران، الأربعاء، عن إجراءات جديدة لدخول المطارات المصرية، في إطار خطة البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الشركة في بيان حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، إن الإجراءات يبدأ تطبيقها بناء على تعليمات وزارة الصحة المصرية، على القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد "كوفيد 19".
 
وبالنسبة لحاملي شهادات التطعيم القادمين من دول متأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما السابقة، سيتم قبول الشهادات المعتمدة في الدولة جهة الإصدار من دون كشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على "QR Code"، بعد التحقق من جهة إصدارها.
 
كما سيتم إجراء التحليل السريع "ID Now Covid-19"، وفي حال إيجابيته سيتم إجراء فحص "PCR" بمطار الوصول، وفي حال إيجابيته سيتم تحويل الراكب إلى المستشفى لتطبيق بروتوكول العلاج.
 
وتشمل هذه الإجراءات المسافرين القادمين من الهند وبنغلادش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل ودول أميركا اللاتينية.
 
أما حاملو شهادات التطعيم القادمون من الدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوم السابقة، فسيتم قبول شهاداتهم بعد التأكد من جهة الإصدار، على أن تحتوي على "QR Code".
 
وأوضح البيان أنه "سيتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، ويراعى الفترة الزمنية وذلك بمرور 14 يوم من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين (فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك في)، أو مرور 14 يوم من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون".
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