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حريق بمجلس الدولة في مصر.. مصدر أمني يكشف التفاصيل

24
JUNE
2021
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اندلع حريق كبير داخل مبني مجلس الدولة بالدقي في محافظة الجيزة، الأربعاء، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل مبني الارشيف بالكامل، ولم تبلغ السلطات عن وقوع أي إصابات في الأرواح.
 
وكشف مصدر أمني أن قوات الدفاع المدني تحاول السيطرة علي الحريق الذي بدأ في الساعة الرابعة عصراً، والذي التهم البدروم والطابقي الأرضي والأول مرتفع، داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة بشارع أحمد نسيم بمنطقة الدقي، وسط محافظة الجيزة.
 
وأضاف المصدر في تصريح لسكاي نيوز عربية أن القوات دفعت حتي الآن بـ15 سيارة إطفاء ولم تستطيع السيطرة عليه حتي الآن، مشيرا أنه تم السيطرة علي الحريق في الساعات الأولي، لكنه عاد واشتعل مرة أخري نظرا لاحتواء مبني الأرشيف علي مستندات ورقيه تساعد على الاشتعال بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة.
 
وأشار المصدر أن معاينة القوات بينت أن المبنى الذي اندلعت داخله النيران يقع على مساحة 500 متر، إضافة إلى مبني مجاور، والتهمت النيران محتويات المبنى بالكامل.
 
وتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل مبنى مجلس الدولة في منطقة الدقي.
 
ودفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ15 سيارة إطفاء، إضافة إلى خط ممتد بنهر النيل عبر لانش إطفاء.
 
وفرضت القوات طوقا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى بقية الأماكن المجاورة.
 
وانتقل اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية، واللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى موقع الحريق لمتابعة عمليات الإطفاء.
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