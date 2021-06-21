العراق.. أربعة أحكام إعدام ومؤبد بحق القاضي الشرعي في تنظيم "داعش"

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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، إصدار خمسة أحكام بحق القاضي الشرعي في تنظيم "داعش" عن جرائم مختلفة.

وذكر المجلس في بيان صحفي، أن "محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم إرهابي عمل قاضيا شرعيا لعصابات داعش الإرهابية وأصدرت أحكامها بالإعدام أربعة مرات شنقا حتى الموت، فيما كان الحكم الخامس بالسجن المؤبد".

وأضاف، أن "الإرهابي اشترك بعدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي أدت إلى استشهاد خمسة منتسبين واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين، فضلا عن الاشتراك بالهجوم على ناحية آمرلي بمختلف الأسلحة، وقيامه بجرائم أخرى".

وأشار المجلس، إلى أن "هذه الأحكام بحق المجرم الإرهابي تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".