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"دلتا" الكورونية تجبر إسرائيل على إعادة النظر في قرار وضع الكمامات

21
JUNE
2021
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أكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن وزارة الصحة الإسرائيلية تنظر في إمكانية إعادة الزام السكان بوضع الكمامات في المدارس والأماكن المغلقة، وفي مطار بن غوريون.
 
وأشارت "مكان" إلى أن ذلك يأتي في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا ولا سيما السلالة الهندية.
 
وخلال جلسة تقييمية عقدها رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفويتس، الليلة الماضية، قررت الحكومة الإسرائيلية زيادة عدد النقاط المخصصة لإجراء فحوصات لكشف فيروس كورونا في المطار، وتشديد إجراءات تطبيق الحجر المنزلي للعائدين من خارج البلاد، حيث أنه لهذا الغرض سيتم تجنيد مائتين وخمسين شرطيا.
 
كما تقرر حظر السفر إلى عدة دول مصنفة حمراء، وهي الأرجنتين، وروسيا، والهند، وجنوب إفريقيا، والمكسيك، والبرازيل، إذ أنه لن يسمح السفر إلى هذه البلاد، إلا بعد الحصول على مصادقة مسبقة من لجنة استثناءات.
 
بالإضافة إلى ما سبق، أوصى طاقم خاص في وزارة الصحة بتطعيم جميع الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والخامسة عشرة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشددا لمن هم بحالة صحية تعرضهم للخطر، على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المسقوفة.
روسيا اليوم
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