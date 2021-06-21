living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوزير العربي بحكومة إسرائيل يدعو إلى "توسيع دائرة السلام"

21
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل، عيساوي فريج، عن أبرز الملفات التي سيعمل عليها من خلال منصبه داخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، وعلى رأسها العمل على "التأثير قدر الإمكان على سياسة الحكومة باتجاه المساواة مع العرب، وإعادة المفاوضات مع الفلسطينيين، والابتعاد عن خطاب الكراهية، وتوسيع دائرة السلام مع دول المنطقة".
 
 
وفي حوار خاص مع موقع "سكاي نيوز عربية"، تحدث عيساوي فريج (وهو الوزير العربي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، المنتمي لحزب "ميرتس" اليساري) عن اتفاقيات السلام التي وقعتها دول عربية مع إسرائيل أخيرا وموقف حكومة بينيت منها، قائلا: "اتفاقيات السلام مع دول المنطقة يجب أن تطال المواطن البسيط في إسرائيل وفي دول المنطقة".
 
وأضاف: "يجب أن يلمس الجميع ثمار هذه الاتفاقات، عبر مشاريع واسعة لا تقتصر على النخب الاقتصادية، وإنما تجعل العربي في إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج يشعر بأن هذه الاتفاقيات ليس شعارا سياسيا، وإنما مشاريع يومية تفيد أكبر قدر ممكن من المواطنين وتعود عليهم بالفائدة".
 
واعتبر أنه "يتعين توسيع دائرة المستفيدين من هذه الاتفاقيات، والعمل على توطيد العلاقات بين دول المنطقة، لكن الأهم من ذلك بين شعوبها التي حتى الآن شاهدت هذه الاتفاقيات عبر شاشات التلفاز ولكن لم تلمس أي تغيير على أرض الواقع من حيث تأثيرها على حياة المواطن العادي".
 
واستطرد: "الأساس هو توسيع دائرة المستفيدين من هذه الاتفاقيات وإنزالها -إن صح التعبير- إلى مستوى الشارع والمواطن البسيط، العامل والطالب وليس فقط أصحاب رؤوس المال الكبار".
 
وواصل حديثه قائلا: "نأمل أن تؤدي الظروف السياسية -وخاصة تحسين المسار مع الفلسطينيين- إلى توسيع دائرة السلام على مبدأ استفادة الجميع من هذه الاتفاقيات، ورؤية المصلحة المشتركة وليس فقط التهديد المشترك، كما حاول أن يفعل نتانياهو".
 
أخبار ذات صلة
عيساوي فريج.. وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل
عيساوي فريج.. من هو الوزير العربي في حكومة إسرائيل الجديدة؟
 
وتطرق الوزير الإسرائيلي عن تأثير الأحداث الأخيرة داخل إسرائيل على العرب واليهود، لا سيما في المدن المختلفة، مشيرا إلى أن تلك الأحداث التي وقعت في الكثير من البلدات "أثرت سلبا على هذه العلاقة، وللأسف هناك حالة شك وخوف متبادل، لكن الواقع أقوى".
 
 
عودة العلاقات
 
وتوقع فريج عودة العلاقة إلى سابق عهدها بعد فترة "لأن الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في نفس الحارات والمباني ويدرسون في نفس الجامعات ويتسوقون في نفس الأسواق. الجوانب الاقتصادية وغيرها من أوجه الحياة متداخلة، وبالتالي أتوقع أن تعود هذه العلاقة إلى سابق عهدها".
 
وأشار إلى أن "الحكومة الجديدة ستعمل على ترميم هذه العلاقة، بعيدا عن أجواء التحريض وسياسة فرق تسد التي ميزت سياسة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو".
 
وعن وجود الفلسطينيين -للمرة الأولى- كجزء من الحكومة الإسرائيلية، ومدى تأثيرهم وطبيعة الدور الذي يقومون به، قال وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل: "العرب وللمرة الأولى جزء من الحكومة، ويجب اغتنام هذه الفرصة واستغلالها لتحسين ظروفهم ومنحهم الحقوق المستحقة كافة. نريد أن نؤثر، ونريد أن نكون جزءا من اتخاذ القرار".
 
مواقف متباينة
 
وأوضح فريج أن هذه الحكومة فيها الكثير من المكونات، لذلك يجب السعي إلى زيادة مساحة القواسم المشتركة، قائلا: "رغم هذا فليس سرا أنه في القضايا السياسية الكبيرة سيكون هناك تباين في المواقف، وسنسعى من خلال موقعنا التأثير قدر الإمكان على سياسة الحكومة باتجاه المساواة مع الفلسطينيين وإعادة المفاوضات، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض والحروب".
 
وحول تأثير تباين مكونات واتجاهات الحكومة الجديدة على فرص استمرارها، في ظل توقعات دائرة بعدم استطاعتها الصمود أمام حجم التباين الداخلي، لفت وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل، إلى أن "الحكومة مكونة من مركبات متناقضة في توجهاتها، لكنها موحدة في رغبتها بمعالجة أمراض المجتمع الإسرائيلي".
 
وتابع: "إذا نجحنا بالعمل على أساس الاحترام المتبادل ورؤية مصالح شرائح المجتمع كافة وليس فرض أجندة طرف على أطراف الائتلاف الأخرى، يمكن لهذه الحكومة أن تنجح في قيادة إسرائيل لعدة سنوات، بعد أن أنهكها نتانياهو في خطاب التحريض، وإذا فشلنا برؤية المشترك فنكون قد خدمنا نتانياهو واليمين المتطرف، وسنساهم في عودتهم إلى الحكم".
 
القضية الفلسطينية
 
كما تحدث فريج عن الدور الذي يمكن لوزارته أن تقوم به في إطار "القضية الفلسطينية"، قائلا: "أنا وحزب ميرتس تعهدنا بتحريك ملف المفاوضات والسلام مع الفلسطينيين.. هذه الحكومة فيها توجهات مختلفة بشأن القضية الفلسطينية وسنسعى لتقريب وجهات النظر وتغيير الخطاب وتحسين ظروف معيشة الفلسطينيين".
 
وختم حديثه إلى موقع "سكاي نيوز عربية" بالقول: "سنحاول خلق أرضية مريحة لإطلاق مفاوضات بين الطرفين.. لن يكون الأمر سهلا بسبب طبيعة هذه الحكومة، لكننا سنبذل أكبر جهد في هذا الاتجاه".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout