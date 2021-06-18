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غارات إسرائيلية على غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة

18
JUNE
2021
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن ليلة الجمعة غارات جوية على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على بالونات حارقة أطلقت من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
 
وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته الحربية أغارت على مواقع عسكرية تابعة لحماس في قطاع غزة رداً على بالونات حارقة أطلقت في وقت سابق الخميس من القطاع باتّجاه جنوب إسرائيل.
 
ونقلت وكالة فرانس برس عن مراسلون في القطاع قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات ليلاً. ولم يبلّغ في الحال عن وقوع إصابات من جرّاء هذه الغارات.
 
وهذه ثاني سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ بداية الأسبوع ووقف إطلاق النار الذي أقرّ في 21 مايو وأنهى حرباً استمرّت 11 يوماً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع، أسفرت في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً، وفي إسرائيل عن سقوط 13 قتيلاً.
 
ووفقاً لبيان الجيش الإسرائيلي فقد استهدفت الغارات موقعاً عسكرياً لحماس في مدينة غزة وآخر في خان يونس جنوب القطاع تستخدمه الحركة لإطلاق الصواريخ.
 
وطلب قائد الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي من رئاسة الأركان "زيادة استعداد الجيش" لـ"سلسلة من السيناريوهات"، من بينها "استئناف الأعمال الحربية" في القطاع، في تحذير يأتي في وقت تبذل مصر جهوداً حثيثة لتثبيت التهدئة التي توصّلت إليها بين الطرفين.
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