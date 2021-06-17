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بداية من أبناء الأسرة الحاكمة.. الإمارات تبدأ تجربة لقاح "سينوفارم" على الأطفال دون 18 عاما

17
JUNE
2021
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ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن بعض أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارة يشاركون في تجربة تطعيم الأطفال بين الثالثة والسابعة عشر عاما بلقاح سينوفارم الصيني للوقاية من كورونا.
 
وقال المكتب على "تويتر" أمس الأربعاء إن التجربة ستراقب "الاستجابة المناعية" لـ900 طفل استعدادا لتطعيم الأطفال في المستقبل القريب.
 
وأضاف المكتب أن الشيخ ذياب بن محمد، نجل حاكم الإمارات الفعلي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اصطحب أبناءه وأبناء إخوته وأخواته للمشاركة في التجربة.
 
وكانت الإمارات أقرت في مايو لقاح فايزر-بيونتيك للاستخدام الطارئ للأطفال من 12 إلى 15 عاما. وبدأت دبي تطعيم هذه الفئة العمرية هذا الشهر.
 
والإمارات من أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم، وسجلت أمس الأربعاء 2011 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع مجمل إصاباتها إلى 603961. وسجلت في المجمل 1738 وفاة. 
 
وقادت الإمارات المرحلة الثانية من التجارب على اللقاح الذي أنتجته شركة سينوفارم الحكومية الصينية وبدأت تصنيعه في إطار مشروع مشترك بين سينوفارم وشركة "غروب42" للتكنولوجيا ومقرها أبوظبي.
روسيا اليوم
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