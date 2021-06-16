living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النساء يكتسحن حكومة إسرائيل.. وأغلبهن من أصول مغربية وعراقية

16
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حظيت النساء، بحصة مهمة من الحقائب الوزارية في الحكومة الإسرائيلية التي جرى تشكيلها، مؤخرا، فيما تراوحت أصول أغلب الوزيرات بين المغرب والعراق.
 
وبحسب صفحة "إسرائيل بالعربية"، فإن بالحكومة الجديدة في إسرائيل 9 وزيرات وهو أكبر عدد من النساء في كل حكومات إسرائيل المتعاقبة.
 
وذكر المصدر أن أغلب الوزيرات اللائي حصلن على حقائب في حكومة إسرائيل الجديدة ينحدرن من أصول مغربية وعراقية.
 
وفي حالة وزيرة الاقتصاد الجديدة، أورنا باربيفاي، فقد هاجرت أمها هاجرت إلى إسرائيل قادمة من العراق.
 
أما وزيرة الداخلية، أييليت شأكيد، وهي من أصل عراقي أيضا فولدت لأب هاجر في الخمسينات من العراق إلى إسرائيل.
 
في غضون ذلك، تنحدر وزيرة التربية والتعليم في إسرائيل، يفعات شاشا بيتون، من أصل عراقي-مغربي، وكانت والدتها ممرضة في المغرب، ووالدها من العراق، كان يملك شركة للنقل قبل هجرته إلى إسرائيل.
 
أما قائمة الوزيرات اللائي ينحدرن من المغرب، فتضم وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين المولودة لأبوين هاجرا من المغرب إلى إسرائيل.
 
وشملت الحكومة، وزيرة الطاقة، كارين الهرار، المولودة لأسرة مغربية انتقلت إلى إسرائيل في خمسينيات القرن الماضي.
 
وأقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية الجديدة،  بفارق صوت واحد فقط.
 
وصوت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية 60 صوتا ضد 59 لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة نفتالي بينيت.
 
وسوف يتولى نفتالي بينيت القومي المنتمي لأقصى اليمين رئاسة الحكومة التي تضم أحزابا من اليمين واليسار لمدة عامين، قبل أن يتولى يائير لابيد رئاسة الحكومة لعامين مماثلين.
 
ويقول مراقبون إن نفتالي بينيت، الحليف السابق لنتنياهو، بات رئيسا للوزراء، وزعيما لائتلاف "متنوع وهش" يتألف من ثمانية أحزاب ذات اختلافات أيديولوجية عميقة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout