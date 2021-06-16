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مصر.. 14 يوما فاصلة في حياة أبرز قادة الإخوان المسلمين قبل أن يصدق على إعدامه الرئيس السيسي

16
JUNE
2021
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14 يوما فاصلة في حياة صفوت حجازي، أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، قبل إعدامه، بعد الحكم عليه في قضية اعتصام رابعة العدوية.
 
وقضت محكمة النقض في مصر، يوم الاثنين، بتأييد حكم الإعدام بحق كل من القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، محمد بلتاجي، والقيادي بالجماعة، صفوت حجازي، في قضية تدبير اعتصام رابعة.
 
وبهذا الحكم فقد أصبحت قرابة 300 ساعة تفصل صفوت حجازي عن أن يصبح الحكم واجب النفاذ، حيث أن الحكم بالإعدام لا ينفذ إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، لأن القانون أعطى لرئيس الجمهورية الحق في العفو أو تخفيف العقوبة، وينفذ الحكم بالإعدام إذا لم يصدر العفو، أو إبدال العقوبة من الرئيس خلال 14 يوما، وفق المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية.
 
وكشفت مصادر قضائية أن الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض بحق قيادات جماعة الإخوان هو حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.
 
وأضافت المصادر: أن حكم الإعدام الصادر ضد قيادات الجماعة ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وبعدها تقوم النيابة العامة وقطاع السجون بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام .
روسيا اليوم
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