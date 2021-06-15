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إسرائيل تستغني عن الكمامات اعتبارا من اليوم إلا في استثناءات محددة

15
JUNE
2021
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وقع المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، تشيزي ليفي، تعديلا على مرسوم الصحة العامة يقضي بإلغاء فرض ارتداء الكمامات الواقية من نتشار جائحة كورونا، مع تحديد استثناءات لهذا القرار.
 
ومن خلال هذا القرار، ستتمكن الشركات والأماكن في جميع أنحاء البلاد من استئناف العمل كما كانت تفعل قبل جائحة كورونا، حيث لن تكون هناك حاجة للكمامات في أماكن التجارة أو أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية أو الأماكن العامة المغلقة الأخرى.
 
من جهته، أقر التعديل الاستثناءات التي يشملها هذا القرار، والتي سيبقى مفروضا عليهم التزام ارتداء الكمامات، وهم غير المطعمين ضد فيروس كورونا، والذين لم يصابوا بالفيروس وتعافوا منه، والعاملون و والزائرون في مؤسسات الرعاية والمؤسسات الصحية ومؤسسات كبار السن، والأشخاص الذين يفرض عليهم الحجر المنزلي وهم في طريقهم لتنفيذ أمر الحجر، كما سيطلب من الركاب على الرحلات الجوية أن يفعلوا الشيء نفسه.
 
بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع إرشادات مفصلة للمؤسسات الصحية مرة أخرى من قبل مسؤولي وزارة الصحة لتحديد من يحتاج إلى ارتداء الكمامات أثناء الاتصال بالمرضى، وأين يجب عليهم القيام بذلك.
 
وكان وزير الصحة الإسرائيلي السابق، يولي إدلشتاين، قد أعلن خلال مراسم احتفالية تكريما للعاملين في مجال الرعاية الصحية والهيئات التي ساهمت في مكافحة فيروس كورونا، عن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات بدءا من اليوم الثلاثاء.
روسيا اليوم
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