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تعرض مطار بغداد الدولي، فجر الاثنين، إلى هجوم جديد بطائرة مسيرة، بعد 4 أيام على هجوم آخر، في وقت شن تنظيم داعش الإرهابي هجوما فجر فيه أبراجا للكهرباء في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"سكاي نيوز عربية" إن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أميركية، فجر اليوم ولم تخلف خسائر مادية أو بشرية.

وأضافت المصادر أن المنظومة الدفاعية الأميركية فشلت في اعتراض الطائرة المسيرة.

وكانت قاعدة "فكتوريا" التي تضمّ عسكريين أميركيين في مطار بغداد لهجوم بطائرات مسيرة، الخميس الماضي.

وقالت خلية الإعلام الأمني حينها بأن الهجوم تم بلاث طائرات مسيرة.