السيسي يصدر قرارا بمعاقبة قاض كبير وتخصيص أراض جديدة للجيش المصري

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نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الخميس، قرارات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جاء من أبرزها نقل قاضي بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بناء على حكم تأديب.

وأصدر السيسي قرارا بنقل القاضي القاضي بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها، وذلك بناء على حكم تأديب.

كما أصدر الرئيس المصري قرارا بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظتي المنيا وبني سويف، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.