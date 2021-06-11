وفاة "مستشار الملوك" في السعودية

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أعلنت عائلة المستشار في الديوان الملكي السعودي، الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري، المعروف بـ"مستشار الملوك"، عن وفاته مساء الخميس بعد صراع مع المرض.

وذكر نجل الراحل، أحمد الشثري، عبر حسابه في موقع "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي معالي الشيخ ناصر الشثري تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته".

كما نشر حساب عائلة الشثري تغريدة مماثلة، مضيفا: "سوف تكون الصلاة على الوالد معالي الشيخ ناصر الشثري اليوم الجمعة الساعة الخامسة والنصف بعد العصر".

وأكدت وسائل إعلام في المملكة، بينها "عكاظ" و"أخبار السعودية"، وفاة الشيخ ناصر.

ويعرف الشيخ ناصر في السعودية بأنه "مستشار الملوك" حيث تولى منصب المستشار في الديوان الملكي برتبة الوزير في عهد كل من الملك خالد بن عبد العزيز، والملك فهد بن عبد العزيز، والملك عبدالله بن عبد العزيز، وصولا إلى العاهل الحالي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وسبق أن زار الملك سلمان الشيخ ناصر عدة مرات للاطمئنان على صحته حيث كان يعاني من مرض منذ سنوات عدة، وكانت آخر زيارة عام 2019، كما زار ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الشثري عام 2021 لتهنئته بمناسبة عيد الفطر.