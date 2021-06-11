الإكوادور تخطط بدء تطعيم الأطفال ضد كوفيد-19 نهاية أغسطس

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أعلنت وزيرة الصحة الإكوادورية، خيمينا غارسون، أن بلادها نخطط بدء تطعيم اللقاح الصيني المضاد لكوفيد-19 للأطفال الذين تفوق أعمارهم الـ3 سنوات.

بوينس آيرس – سبوتنيك. وكتبت صحيفة "ايل كوميرسيو" حول مقابلتها مع غارسون: "أخبرت وزيرة الصحة خيمينا غارسون بأنه اعتبارا من نهاية أغسطس 2021 من المخطط بدء تطعيم اللقاح ضد فيروس كورونا للأطفال".

وأضافت الصحيفة أن "غارسون أكدت في مقابلتها مع "ايل كوميرسيو" الخميس أن شركة سينوفاك الصينية قد أشارت إلى أن اللقاح يمكن استخدامه لهذه الفئة العمرية".

وشددت الوزيرة على أنه سيتمكن جميع الأطفال من سن فوق الـ3 سنوات من تلقي هذا اللقاح.