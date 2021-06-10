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الجيش الجزائري: "رشاد" و"الماك" مثل إبليس والشيطان

10
JUNE
2021
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شددت مجلة الجيش الجزائري في عددها الأخير على أن التنظيمات الإرهابية تعمل على نشر الرعب في أوساط الشعوب وتحرض على العنف ضد الدول والحكومات وتدعم المجرمين المتطرفين.
 
وأكدت أنها تستغل كل الوسائل من مال فاسد وأسلحة مهربة وإعلام مضلل، وغايتها الاستيلاء بالعنف على الحكم وفرض أحكامها وشرائعها.
 
وقالت مجلة الجيش في مقال تضمنه عددها لشهر يونيو تحت عنوان: "التنظيمات الإرهابية.. يلدغ العقرب ويصيح"، أن الحركتين الإرهابيتين "رشاد" و"الماك" لا تختلفان عن "الجيا" و"القاعدة" و"بوكو حرام" و"داعش"، مشيرة إلى أنهما وجهان لعملة واحدة.
 
وأضافت أن الفرق الوحيد بينهم هو التسمية وتاريخ النشأة وأماكن جرائمها والتغيير في أدوات العمل واستغلال وسائل جديدة، على غرار منصات التواصل الاجتماعي والتوسل للمنظمات غير الحكومية المشكوك في تمويلها وانتمائها.
 
وأردفت بالقول: "دون شرف وخجل لا يحرجها البكاء والتسول على أبواب مختلف المنظمات الدولية والإقليمية وحتى تلك المطالبة بحقوق المثليين، وأيضا التعامل مع دول وأنظمة استعمارية عنصرية تستعمر الشعوب وتستغل خيراتها وتقف في وجه تقرير مصيرها".
 
وأشارت إلى أن تلك التنظيمات تلتقي في غاياتها وأهدافها ومراميها المتمثلة في إرساء قواعد نظام دكتاتوري عنصري يكرس حكم الأوليغارشيا والأقلية ويفرض النظام التيوقراطي على حساب آمال وتطلعات الشعوب.
 
ولخصت مجلة الجيش وصفها للتنظيمين الإرهابيين بتشبيههما بـ"إبليس" أو "دراكولا" مصاصي دماء الشعب في أنفاق الظلام، في حين لا يستطيعان مواجهته في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس، معتبرة أنهما يختلفان إيديولوجيا في الظاهر ولكنهما تجمعهما شهوة التسلط والغريزة السادية.
 
وأكدت المجلة أن رهان الحركتين فاشل، قائلة: "لقد فشلت كل القوى في ضرب مقومات الشعب الجزائري وتقسيمه وتشتيته، فما بالكم بحفنة من فئران المخابر لا تملك اسما ولا تاريخا ولا وزنا، جندت لإحياء سياسات الاستعمار الفاشلة وشرائع الدواعش المزيفة".
 
ورسمت المؤسسة العسكرية أعداء الوطن من دول إلى تنظيمات على حد تعبيرها: مشددة على أن الجزائريين لن يلدغوا من الجحر نفسه مرتين، فقد اكتوى الشعب بنار تجار الدين وخيانة سماسرة التقسيم، وليسوا مستعدين اليوم لتضييع سنوات أخرى في الاستماع إلى من يتسامرون على ضفاف البوسفور أو يتباكون على حائط سليمان أو يعالجون روماتيزمهم المزمن برمال مراكش، حسب ما جاء في المقال الذي نشرته مجلة الجيش.
روسيا اليوم
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