living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. محكمة سعودية تبرئ 5 مصريين من "تهم كيدية"

10
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن وزير القوى العاملة المصرية، محمد سعفان، أن محكمة الاستئناف بالرياض في السعودية حكمت بالبراءة على 5 مصريين في قضايا اختلاس ثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم.
 
وذكر تقرير لوزارة القوى العاملة المصرية إلى أنه يجري إلغاء قرار منع السفر وبلاغ الهروب واستكمال إجراءات العودة لمصر لخمسة من أبناء قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة-الدقهلية، وذلك بعد تأييد الحكم لصالحهم بالبراءة من محكمة الاستئناف بالرياض.
 
وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي المصري في الرياض إنه يجري حاليا التنسيق لرفع قضية تعويضهم، حيث أنهم قضو ما يقارب الأربع سنوات ملاحقين في قضايا اختلاس، ولكن ظهرت براءتهم وثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم، حيث قضت محكمة استئناف الرياض مؤخرا بتأييد الحكم ببرائتهم من كل التهم المنسوبة لهم.
 
وقال أن القضية بدأت بعد أن وجه لهم صاحب العمل تهمة الاختلاس دون أي دليل مادي يدينهم، على خلفية تقديمهم شكوى ضده لمكتب العمل بالرياض نظرا لمرور أربعة أشهر متواصلة دون صرف رواتبهم.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout