الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين باشتباك في جنين

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، عن مقتل شابين، وإصابة آخر بجروح خطيرة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الشابين القتيلين هما أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، وتيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما)، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إلى إصابة شاب ثالث بجروح حرجة، أدخل على إثرها إلى غرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

وأشارت مصادر محلية في جنين، إلى أن تيسير عيسة وهو من قرية صانور جنوب جنين، وأدهم عليوي من محافظة نابلس، يعملان في جهاز الاستخبارات العسكرية، وقد قتلا خلال اقتحام قوة إسرائيلية المدينة.

ونقلت وكالة رويترز عن جهاز الاستخبارات الفلسطيني أن القتيلين سقطا خلال اشتباك مسلح مع قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين.

وأعلنت فعاليات شعبية عن إضراب شامل في مدينة جنين هذا اليوم حدادا على القتيلين، وفق مكا ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.