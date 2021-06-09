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لجنة الأمن في البرلمان العراقي: تركيا تتجاوز على حدودنا

9
JUNE
2021
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أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، محمد رضا آل حيدر، اليوم الأربعاء، وجود "تجاوزات" تركية داخل الأراضي العراقية.
 
وقال في تصريح صحفي، إن "اللجنة وفرقا من مؤسسات أخرى، زارت الحدود مع تركيا، وشاهدت التجاوزات التركية على نقاط داخل الحدود العراقية".
 
وأضاف: "هناك اعتداءات جديدة وتطورات من حزب العمال الكردستاني باتجاه البيشمركة وقوات الحدود، وهذا أمر خطير جدا".
 
وأشار آل حيدر إلى "حاجة تلك المنطقة لإسناد لوجستي وقطعات عسكرية جديدة".
 
واقترح رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، وضع خط صد للقوات العراقية مقابل القوات التركية وكذلك لـ"ردع" حزب العمال الكردستاني.
 
وأكد أن مجلس النواب سيرفع توصيات إلى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بشأن "التجاوزات" التركية.
 
وتتوغل القوات التركية داخل الحدود العراقية بمسافة تتجاوز الـ30 كم، وتبرر ذلك بـ"محاربة" حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه ضمن المنظمات "الإرهابية".
 
ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.
روسيا اليوم
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