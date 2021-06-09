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"حماس": جاهزون للبدء في حديث حول صفقة تبادل الأسرى

9
JUNE
2021
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أكدت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، أنها "مستعدة للبدء في حديث حول صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل"، مشيرة إلى أنها "قادرة على إدارة أي عملية تفاوض لإبرام صفقة مشرفة".
 
وقالت "حماس": "الاحتلال غير جاهز لصفقة تبادل بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بإسرائيل والتجاذبات الموجودة".
 
وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية قد أفادت في وقت سابق، بأن مسؤولين إسرائيليين رجحوا أن تكون "قضية صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" في طريقها إلى الحل في غضون أسابيع او أشهر قليلة".
 
في حين نقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في المخابرات المصرية قوله إنه "لم يحرز بعد أي تقدم ملموس في هذا الملف منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس"، مشيرا إلى أن "الوضع السياسي في إسرائيل لا يسهل التقدم، وأن القاهرة لا تعرف نوايا القيادة الإسرائيلية حاليا".
روسيا اليوم
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