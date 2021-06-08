العراق.. اعتقال قيادي في "داعش" غرب نينوى

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية عن اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" غرب محافظة نينوى.

وقالت في بيان لها، إنه "بتنسيق معلوماتي مشترك ما بين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وعدد من الدوائر الأمنية بالإضافة إلى قوة من الفوج الثالث لواء المشاة 73، ألقي القبض على الارهابي المكنى (أبو إلياس) المسؤول الاداري لما يسمى بـ(فرقة عين جالوت) التابعة لما كانت تسمى ولاية الجزيرة".

وأضافت، أنه "جرى مداهمة منزله في قرية (كرش) التابعة لناحية العياضية غربي نينوى، وتم القبض عليه، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/إرهاب".