السلطات العراقية تعتقل عصابة "تبيع القاصرات" في إقليم كردستان

A + A -

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، اعتقال عصابة للاتجار بالبشر، "تبيع الفتيات القاصرات" في إقليم كردستان شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "قسم الاتجار بالبشر في جانب الكرخ، ألقى القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بالاتجار بالبشر وبيع العملة المزيفة".

وأضافت، أن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود عصابة تقوم ببيع الفتيات القاصرات في إقليم كردستان".

وأشارت المديرية إلى "تورط العصابة أيضا بعمليات ببيع العملة المزيفة من فئة (50) دولار أمريكي وترويجها في الأسواق المحلية".

وتابعت، أن "كمينا محكما قاد للقبض على المتهمين بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم مبلغ مالي قدره (100) ألف دولار أمريكي مزيف، ودونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة (52) من قانون البنك المركزي العراقي لينالوا جزائهم العادل".