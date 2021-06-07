living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مسؤول أمني ليبي: بحث مكثف للقضاء على خلايا داعش في سبها

7
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن العقيد صلاح هويدي مدير أمن بنغازي، شرقي ليبيا، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قوات الجيش والشرطة يجريان بحثا مكثفا في مدينة سبها وضواحيها جنوب البلاد لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي، عقب إعلانه مسؤوليته عن مقتل ضابطين في انفجار سيارة مفخخة بالمدينة يوم الأحد.
 
وشدد هويدي على أن "القوات المسلحة قامت بتمشيط المنطقة بالكامل، ولن تهدأ حتى تثأر لشهداء الواجب، وأن الخلايا النائمة للجماعات الإرهابية المتمركزة في سبها وضواحيها ستكون في مرمى نيران القوات المسلحة والشرطة بمجرد ضبطهم".
 
وفيما إذا كان هجوم هذه المرة يختلف عما سبقه، أوضح هويدي أن "الجماعات الإرهابية كانت تهاجم من آن إلى آخر الكمائن والبوابات الخاصة بالحراسات في سبها وغيرها من المدن، وكان يتم التصدي لهم بسهولة، إلا أن الأمر اختلف اليوم كون الإرهابي فخخ نفسه وفجَّر سيارة".
 
وأضاف: "الخطة الآن هي تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية، وحادث سبها سيكون مختلفا عما قبله، وعزيمة رجال الشرطة هذه المرة هي القضاء نهائيا على تلك الجماعات المسلحة التي تروع الليبيين".
 
وكان تنظيم داعش قد ذكر على وكالة ناشر بتطبيق تليغرام، أن أحد مسلحيه هو منفذ الانفجار في سبها الذي أودى بحياة ضابطين.
 
بصمة جماعة الإخوان
 
وفي وقت سابق، صرّح مصدر أمني ليبي لموقع "سكاي نيوز عربية" بأن "انتحاريا استهداف بوابة مفرق المأزق الواقعة شمال سبها بسيارة مفخخة، وحصيلة الضحايا المعلنة أولية، فمن الوارد أن تزيد لأن بعض المصابين في حالة حرجة".
 
وعن مسؤولية جماعة الإخوان الإرهابية عن الانفجار، قال المصدر الأمني إن "جماعة الإخوان الظلامية تسعى لضرب استقرار الداخل الليبي بكل شكل باعتبارها الأب الروحي وراء كل عمل إرهابي في البلاد، وتكثف نشاطها الآن لعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة ديسمبر المقبل، إلا أن رد الفعل سيكون حاسما خلال الفترة المقبلة تجاه جماعات الظلام".
 
ويعاني الجنوب الليبي منذ أعوام من انتشار الجماعات المسلحة والإرهابيين، فنشطت على أرضه قوات مرتزقة، وأيضا ما يسمى بـ"قوة حماية الجنوب" التي يقودها علي كنه، وشكلتها حكومة فايز السراج التي كانت مدعومة من جماعة الإخوان وتركيا، وارتكبت جرائم بحق المدنيين في مرزق، إضافة إلى نشاط خلايا تنظيم داعش في بعض المناطق، وبعض المجموعات القبلية الخارجة عن القانون.
 
مطمع كبير
 
ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، حكومة الوحدة الوطنية الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بتوجيه الاهتمام اللازم بالمدن الواقعة جنوبي البلاد، محذرا من أن "ما يحدث في الجنوب الليبي لا يخدم مصلحة الوطن ويؤثر على كافة البقاع في ليبيا بل يمتد أيضا لدول الجوار."
 
وعلل ذلك في حديث لـموقع "سكاي نيوز عربية" بأن "الجنوب يعد بوابة الرخاء لليبيين، نظرا لما يزخر به من ثروات، لكن التهميش الذي يعاني منه الآن سيجعل من الجنوب بوابة للجحيم"، متسائلا "لمصلحة من يصبح الجنوب بهذا الشكل."
 
وجنوب ليبيا المعروف باسم إقليم فزان تتجاوز مساحته أكثر من نصف مليون متر مربع، وهو غني بالموارد الطبيعية، إذ توجد به احتياطات واسعة من النفط، خصوصا في حوض مرزق وبمنطقة غات، إضافة إلى الثروات المعدنية، وأيضا الأراضي الجيدة الصالحة للزراعة، كما يمثل حوض الكفرة به المصدر الرئيسي للنهر الصناعي الذي يغذي بقية المناطق الليبية بمياه الشرب، وكل هذا يجعله مطمعا لجماعات الإرهاب والعصابات الدولية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout