living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حريق في دار مصرية للأحداث.. مصرع وإصابة 25 طفلا

4
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تجري النيابة العامة في مصر تحقيقات موسعة في ملابسات حريق أودى بحياة 6 أطفال وتسبب في حروق لنحو 20 آخرين.
وقال مصدر أمني لموقع سكاي نيوز عربية إن غرفة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق في مؤسسة عقابية بمدينة المرج شمال القاهرة، وعلى الفور تحركت قوات الدفاع المدني وتبين نشوب الحريق في أحد العنابر بالمؤسسة وتمت السيطرة عليه.
 
وأشار المصدر إلى أن الحريق نتج عنه وفاة 6 أطفال باختناقات وحروق بالغة، فيما تم إنقاذ 19 آخرين والسيطرة على النيران قبل امتدادها على بقية عنابر وغرف المؤسسة الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي والمخصصة للأحداث المحكوم عليهم في جرائم.
 
وتم إخطار النيابة العامة التي بدأت تحقيقات موسعة وتم التحفظ على العاملين بالمؤسسة على ذمة التحقيقات.
 
وحسب المصدر، فإن الترجيحات الأولية وشهادة الشهود تشير إلى احتمال حدوث ماس كهربائي من أحد الأجهزة داخل العنبر المحترق، وما فاقم النيران أن المفروشات الموجودة به اشتعلت.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout