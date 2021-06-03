7 ملايين دولار.. ثمن رأس زعيم القاعدة في بلاد المغرب

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عرضت الولايات المتّحدة مكافأة مالية قدرها سبعة ملايين دولار مقابل أي معلومة تؤدّي إلى تحديد مكان وجود زعيم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب" أبو عبيدة يوسف العنابي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ المطلوب الجزائري، المعروف أيضاً باسم يزيد مبارك، أصبح في نوفمبر 2020 زعيماً للتنظيم خلفاً لمواطنه عبد المالك دروكدال الذي قُتل في يونيو 2020 في شمال مالي بأيدي القوات الفرنسية.

وأضافت "نشجّع أيّ شخص لديه معلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي على إرسال رسالة نصيّة إلى +المكافآت من أجل العدالة+ عبر سيغنال أو تلغرام أو واتساب (...) علماً أنّ كافة الاتّصالات والمعلومات ستبقى في سرية تامّة".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنّ العنّابي كان "زعيماً لمجلس الأعيان في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وخدم فيما يسمى مجلس الشورى في التنظيم، كما شغل منصب المسؤول الإعلامي الأول للقاعدة في بلاد المغرب ".

وأوضح البيان أنّ العنّابي مُدرج منذ سبتمبر 2015 على القائمة الأميركية للإرهابيين العالميين ومنذ فبراير 2016 على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

وحصل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب على ولاء العديد من الجماعات المتطرفة النشطة في منطقة الساحل، والتي انضوت منذ 2017 تحت لواء جماعة تطلق على نفسها اسم "نصرة الإسلام والمسلمين".