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من هي فرقة القوات الخاصة المصرية التي تؤمن رئيس المخابرات المصرية في إسرائيل؟

2
JUNE
2021
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ظهرت مجموعة من الصور لقوات الحراسات الخاصة المصرية GIS خلال تواجد رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، في إسرائيل.
 
وتساءل البعض عن مهمة هذه القوات، وسبب ظهورها مع رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته إلى إسرائيل.
 
وتمكنت RT من جمع بعض المعلومات المتاحة عن فرقة الحراسة هذه، والتي نشرتها سابقا خلال تسليم هشام عشماوي من ليبيا إلى مصر، حيث ظهرت هذه الفرقة للمرة الأولى خلال استلام عشماوي على متن طائرة عسكرية مصرية.
 
ويعد ظهور هذه القوات الأول من نوعه خلال تسلم عشماوي، حيث تمثل جهاز المخابرات العامة المصرية، وتسميتها GIS تضم الأحرف الأولى من General Intelligence Security.
 
وتتخصص هذه القوات في مكافحة الإرهاب، ويتم استخدامها في العمليات الكبرى التي تهدف لتأمين وصول شخصيات رسمية، أو مطلوبين للأمن المصري بجرائم إرهابية.
 
وتندرج هذه القوات ضمن فرق النخبة في مصالح الأمن، وهي بالمرصاد للإرهابيين وتضرب معاقلهم، وخاصة في ظل التهديدات الأخيرة، وتسهر على حماية المنشآت الوطنية ومنع أي اختراقات يقوم بها الإرهاب.
روسيا اليوم
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