living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقدم كبير للقوات العراقية وتحييد للإرهاب في أخطر معاقله

28
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حرزت القوات العراقية تقدما كبيرا في عملياتها بتحييد الإرهاب في أخطر معاقله وأبرزها في شمال غربي البلاد، وسد الثغرات التي كان يستغلها الإرهابيون لتنفيذ هجمات تستهدف المدنيين وتربك الأمن والاستقرار.
 
وأعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن القيادة تمارس الضغط على التنظيمات الإرهابية في قاطعي كركوك، وجزيرة الثرثار، شمال غربي البلاد.
 
وأضاف: "وصلنا إلى مراحل متقدمة في ملاحقة الإرهابيين ومحاصرتهم، وإن قيادة العمليات المشتركة تعتقد أنها نجحت إلى حد ما في تحييد الإرهاب في تلك المناطق، ونجحت في سد الثغرات وإغلاقها".
 
ونوه إلى أن هناك عملا كبيرا باتجاه الحدود العراقية – السورية، ويأمل أن تنعكس هذه العمليات على الأوضاع الأمنية في البلاد.
 
واختتم المتحدث، مؤكدا أن قيادة العمليات المشتركة أصبح لديها إمكانيات وقدرات في التعامل مع الإرهاب في مثل هذه الحالات.
 
بدأت القوات العراقية، السبت 22 مايو/أيار الجاري، عملية نوعية تستهدف فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في جزيرة الثرثار تعد من أكبر المنخفضات الطبيعية، وتقع شمال غربي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد، وشمال محافظة الأنبار التي تشكل ثلث مساحة العراق غربا.
 
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout