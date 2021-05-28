تقدم كبير للقوات العراقية وتحييد للإرهاب في أخطر معاقله

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حرزت القوات العراقية تقدما كبيرا في عملياتها بتحييد الإرهاب في أخطر معاقله وأبرزها في شمال غربي البلاد، وسد الثغرات التي كان يستغلها الإرهابيون لتنفيذ هجمات تستهدف المدنيين وتربك الأمن والاستقرار.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن القيادة تمارس الضغط على التنظيمات الإرهابية في قاطعي كركوك، وجزيرة الثرثار، شمال غربي البلاد.

وأضاف: "وصلنا إلى مراحل متقدمة في ملاحقة الإرهابيين ومحاصرتهم، وإن قيادة العمليات المشتركة تعتقد أنها نجحت إلى حد ما في تحييد الإرهاب في تلك المناطق، ونجحت في سد الثغرات وإغلاقها".

ونوه إلى أن هناك عملا كبيرا باتجاه الحدود العراقية – السورية، ويأمل أن تنعكس هذه العمليات على الأوضاع الأمنية في البلاد.

واختتم المتحدث، مؤكدا أن قيادة العمليات المشتركة أصبح لديها إمكانيات وقدرات في التعامل مع الإرهاب في مثل هذه الحالات.

بدأت القوات العراقية، السبت 22 مايو/أيار الجاري، عملية نوعية تستهدف فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في جزيرة الثرثار تعد من أكبر المنخفضات الطبيعية، وتقع شمال غربي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد، وشمال محافظة الأنبار التي تشكل ثلث مساحة العراق غربا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.