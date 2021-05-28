مسؤولون بالصحة الكويتية: التطعيمات لن تتوقف حتى لو تحققت المناعة المجتمعية

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أكد مسئولون صحيون في الكويت أن تحقيق المناعة المجتمعية لا يعني التوقف عن التطعيمات، لافتين إلى أن الوباء أصبح واقعا مستمرا في العالم كله.

وبحسب تصريحات نقلتها جريدة "القبس" الكويتية، قال المسؤولون "إن التطعيمات ستستمر حتى بعد تحقيق المناعة المجتمعية بتطعيم %70 من سكان الكويت، بجانب الإجراءات الوقائية الأخرى للسيطرة على الوباء".

وبخصوص خطط الحكومة لذلك أكدوا أنها تعمل على استباق الأحداث والتخطيط لمراحل مقبلة، من خلال زيادة حجم الجرعات المطلوبة من بعض اللقاحات المعتمدة عالمياً، والتي تشهد اقبالاً متزايداً عليها.

ودلل المسئولون على ذلك بأن الحكومة نجحت في التعاقد على 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر على سبيل المثال، وبدأت تصل على مراحل منذ اواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مؤكدين أن وزارة الصحة الكويتية تنتظر موافقة الجهات الرقابية المختصة على استيراد مليونَي جرعة إضافية، من لقاح فايزر أيضا.

وتحدث المسؤولون عن دراسات يتم العمل عليها ومتابعتها عن فعالية اللقاحات مع الأطفال من 6 أشهر وما فوق، ودراسات أخرى حول فعاليته بالنسبة للأطفال من 12 وحتى 16 عاماً.

وأكدوا أن هناك 5 خطوات يجب استمرار التعامل بها في ظل وجود الوباء، تتلخص في مواصلة إستراتيجية تسريع وتيرة التطعيمات، واستمرار الإجراءات الوقائية للسيطرة على الوباء، وتكثيف المسحات العشوائية في المناطق السكنية، إضافة إلى العمل على تقليل معدلات الإصابة والوفيات ودخول العناية، والتصدي للسلالات الجديدة ومتابعة المنحنى الوبائي عالميا.