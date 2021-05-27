السعودية تصدر حكما جديدا على المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام

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قالت صحيفة "الوطن" المصرية نقلا عن مصادر إن محكمة استئناف جدة بالسعودية أصدرت اليوم حكما جديدا بخصوص قضية المهندس المصري علي أبوالقاسم المتهم بتهريب مخدرات والمحكوم عليه بالإعدام.

وأوضح المصدر، أن المحكمة قضت بعقوبة 8 سنوات وتغريمه 50 ألف ريال سعودي، ويمكن أن يتم الإفراج عنه حال تصديق الحكم ودفع الغرامة لقضائه نحو 6 سنوات سجينا خلال القضية.

وقررت محكمة تبوك الجزائية بالمملكة العربية السعودية، من قبل، تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد على المهندس علي أبوالقاسم والذي قبض عليه عام 2016 بتهمة الاتجار في المخدرات، بعد تسلمه معدة زراعية احتوت أقراصا مخدرة قادمة من مصر.

وحكم من قبل بالإعدام على المهندس المصري عام 2017، لكن تدخلت السلطات المصرية بالتعاون مع الجانب السعودي لحين الانتهاء من تحقيقات القضية في مصر.