الكشف عن قضية تخابر كبيرة بمشاركة سوريين ومصريين لتنفيذ عمليات خطيرة في مصر

A + A -

كشفت قوات الأمن المصرية عن تفاصيل قضية تخابر جديدة مع تنظيم "داعش"، تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة في عدة محافظات مصرية بينها القاهرة.

وأحالت النيابة 8 متهمين من جنسيات مختلفة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري العسكري ومحطتي سكك حديد رمسيس بالقاهرة وسيدي جابر بالإسكندرية، فى القضية رقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

ووفقا لجريدة "الشروق" المصرية، تضم القضية 5 متهمين محبوسين و3 هاربين، تتنوع جنسياتهم بين مصريين وسوريين وروس، جميعهم ذكور ما عدا متهمة واحدة، وهم: معتز توفيق أحمد مرون ومسماه الحركي "أبو خالد الشامي - أبو خالد الجبلاوي" سوري الجنسية محبوس، وعمرو يحيى عبد السميع إسماعيل إبراهيم ومسماه الحركي "دودج - ضاضا" مصري هارب، ومهدي صالح الحريري ومسماه الحركي "أبو إيليا" (سوري مقيم في سوريا - هارب)، وعلى بن عيسى يعقوب ديزتوف (طالب يتعلم اللغة العربية في مصر - محبوس)، وخضر دوجييف (روسي - هارب)، وآلاء إبراهيم حسن هارون (مصرية - محبوسة)، ومحمد عبد الله محمد عمر باغي (مصري - محبوس)، ومحمد أبوبكر السيد سعد شريف (مصري - محبوس).

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني تخابرا لدى من يعملون لمصلحة تنظيم داعش خارج البلاد بهدف ارتكاب جرائم إرهابية داخلها، بأن اتفق المتهم السوري معتز مرون مع المتهم السوري مهدي صالح الحريري ومجهولين اثنين أعضاء بتنظيم داعش بالخارج، مسماهما الحركي "محمد الرحال ويحيى الجسري"، على تمويل أعضاء التنظيم بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية لاستهدافها، هي ميناء رأس جرجوب البحري العسكري بمطروح، ومحطتي سكك حديد رمسيس بالقاهرة وسيدي جابر بالإسكندرية، وكذا التمويل بالأموال اللازمة للقيام بالعمليات الإرهابية.

وتابعت التحقيقات أنه تم تكليف المتهم عمرو يحيى "دودج" وهو من قيادات التنظيم بمصر، بالتواصل مع المتهم الرئيسي معتز مرون لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات المعد سلفا، مشيرة إلى أن المتهم عمرو يحيى أرسل بناء على ذلك التكليف المتهمين الروسيين الجنسية على بن عيسى وخضر دوجييف لاستلام الأموال، وذلك تمهيدا لتنفيذ مخطط التنظيم بارتكاب عمليات الاستهداف للمنشآت الحيوية بالبلاد.

وذكرت التحقيقات أن المتهم مهدي صالح الحريري اتفق أيضا وآخران مجهولان مع المتهمين معتز مرون وعمرو يحيى "دودج"، على تمويل أعضاء التنظيم بالمعلومات والمال للقيام بالعمليات الإرهابية المخطط ارتكابها، مشيرة إلى قيام المتهم الحريري والآخران المجهولان بإمداد المتهم الرئيسي فى القضية معتز مرون بقناة اتصال على تطبيق "تليجرام" بالمتهم الرئيسي الثاني عمرو يحيى عبد السميع؛ وذلك لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت وفقا للخطة الموضوعة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه جرى تكليف المتهم عمرو يحيى عبد السميع بإتمام عمليات التواصل وتلقي الأموال والمعلومات، لافتة إلى قيام 6 متهمين بينهم الفتاة آلاء إبراهيم حسن باستخدام تطبيق تليجرام لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء التنظيم.