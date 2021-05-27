بالصور.. ابنة الملك السعودي الوحيدة تدخل القفص الذهبي

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انتشرت على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا قيل أنها تعود لإحتفال أقامته العائلة الملكية السعودية، بمناسبة عقد قران الأميرة حصة سلمان بن عبدالعزيز، كريمة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الوحيدة.

وبحسب المعلومات المرفقة مع الصور على "تويتر" فقد تم عقد زواج الأميرة حصة على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود.

وأظهرت الصور، حضور الاحتفال الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء.

يذكر أن الأميرة حصة هي ابنة الملك السعودي من زوجته الأميرة الراحلة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاما.

أما الأمير فهد فقد شعل منصباً من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وهو مستشار مكافحة الجريمة، بالمرتبة الخامسة عشرة في الوزارة.