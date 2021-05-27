دون خسائر بالأرواح.. حريق في قطار وانقلاب عربتين بآخر في مصر

A + A -

تمكنت قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة بسكك حديد مصر، الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب بقطار متوجه من محطة المطرية في القاهرة إلى المنصورة في محافظة الدقهلية شمالي العاصمة المصرية، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الحريق كان محدودا ونشب في العربة الخلفية بقطار ركاب (المطرية-المنصورة)، مضيفا أن شرطة النقل والمواصلات أبلغت الحماية المدنية، التي تعاملت على الفور مع الموقف.

قطار الحياة

وشدد المصدر على أن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية وأن النيابة تولت التحقيق في ملابسات الواقعة لبيان أسباب الحريق.

وحسب المصدر فإن الركاب فوجئوا بانبعاث دخان من العربة الخلفية للقطار، وعلى الفور تم إبلاغ السائق الذي توقف في محطة سلامون القماش التابعة إداريا لمركز المنصورة. وحضرت قوات الحماية المدنية ومسؤولو هيئة النقل والمواصلات وسكك حديد مصر وتعاملوا مع الموقف دون تعطيل حركة القطارات.

وفي ذات السياق، أفاد المصدر أن نفس خط السكك الحديدية بحري القاهرة شهد انقلاب عربتين بالقطار رقم 46 بعد اصطدامه بجرار مفرد في محطة دمياط.

وأوضح أن الحادث الذي وقع للقطار المتوجه من دمياط لطنطا لم يسفر عن خسائر أو إصابات بشرية لأنه كان فارغا ويستعد لبدء الرحلة عند وقوع الحادث.

وعملت الأجهزة المختصة على إخلاء خط السكة الحديدية وتم تسيير حركة القطارات خلال ساعة من وقوع الحادث.

يذكر أن سكك حديد مصر تعرضت خلال الفترة الماضية لعدة حوادث قطارات، وهو ما استدعى حضور وزير النقل إلى البرلمان، مؤكدا تهالك المنظومة وحاجتها لجهد وإنفاق مالي لإصلاحها بالكامل.

يعد "معهد الممالك" أحد أهم معالم مخطط رحلة عبر الزمن في محافظة العلا السعودية، والذي سيكون مركزا عالميا للمعرفة والبحوث.

وسيضم المعهد أحدث ما توصل إليه العلم في البحوث الأثرية، ودراسات الحضارات التي استوطنت شمال غرب الجزيرة العربية ودورها الإنساني.

مدائن صالح.. هكذا تتحدث الجبال عن حضارتها في السعودية

وقال عبدالرحمن السحيباني، المدير المكلف بإدارة المتاحف والمعارض في الهيئة الملكية لمحافظة العلا والأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود، إن المعهد "سيكون قبلة لكل الباحثين في المنطقة الخليجية والعربية، نظرا لعدم وجود مراكز بحث متخصصة تحتوي على هذا الكم من المختبرات والمعامل والمراكز البحثية".

من جهتها، ذكرت ريبيكا فوت، مديرة علم الآثار في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن معهد الممالك يهدف إلى تطوير وتدريب جيل جديد من علماء الآثار والباحثين السعوديين.

وتابعت: "سيعمل المعهد كذلك على توجيه الجيل القادم على المستوى الوطني للتدرب على المهارات الأثرية وتعلم سبل الحفاظ على البيئة بشكل نظري وعملي".

بصدفة غريبة جدا، اكتشفت امرأة خيانة زوجها لها مع امرأة أخرى، ونشرت فيديو لها وهي تروي القصة التي لاقت تفاعلا كبيرا على الإنترنت.

ووفقا للممرضة الأميركية أمي أديسون، فإن يوما عاديا لها في المستشفى، تحول إلى أصعب يوم في حياتها، بسبب صحيفة.

وقالت أديسون (47 عاما) أنها كانت تقلب الصحيفة المحلية أثناء العمل، لترى تهنئة بولادة مولود جديد، والوالد هو زوجها.

وقالت أديسون في فيديو على تيك توك، أنها اكتشفت أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى، ولديه طفل منها، من خلال منشور تهنئة بولادة الطفل ووالديه.

وفي صفحة الولادات، لم تستطع أديسون تصديق عينيها عند رؤيتها لاسم أب الطفل، فذهبت لموقع المستشفى للتأكد، لتكتشف أن زوجها لديه طفلة كذلك من نفس الأم، ولدت قبل عام من الطفل الجديد.

هل تسقط خيانة الشريك بالتقادم ؟

وفي سلسلة من الفيديوهات على "تيك توك" شرحت أديسون القصة بالكامل، حتى موقف المواجهة مع الزوج، في فيديوهات لاقت تفاعلا كبيرا من المستخدمين.

وأكدت أديسون في نهاية الفيديوهات أنها حصلت على الطلاق من زوجها بعد صراع طويل وأنها تزوجت رجلا آخر الآن.

كشفت تشيلسي ديفي تفاصيل "مثيرة" عن صديقها السابق، الأمير هاري، الذي كانت تواعده لفترة طويلة، واصفة علاقتهما بـ"المخيفة وغير المريحة".

والتقت تشيلسي بهاري لأول مرة عندما كانت في مدرسة "Stowe" عام 2004، واستمرت علاقتهما الغرامية حتى عام 2010، حين أعلنت انفصالها عنه، عبر تدوينة عبر حسابها على فيسبوك.

وكانت تشيلسي حضرت حفلي زفاف الأمير هاري والأمير ويليام.

وعن مواعدة الأمير هاري، قالت ديفي في حوارها مع صديقة "التايمز": "نعم كان الأمر صعبا، كان مجنونا ومخيفا وغير مريح".

وأضافت "كانت الصحافة في كل مكان.. كان مصورو الباباراتزي يطاردوننا.. لم أستطع التأقلم مع الوضع، كنت صغيرة جدا، كنت أحاول أن أكون شابة عادية لكن الأمر كان مروعا".

وتابعت: "أحب أن أستمتع بالحياة وأنا إنسانة طموحة للغاية.. كل مرة أخرج فيها يلتقطون لي صورا".

وأردفت قائلة: "لا يلتقطون الصور حين تكون ذاهبا إلى العمل كل صباح، يلاحقونك فقط حين تغادر ملهى ليليا في وقت متأخر من الليل".

وذكر موقع "إكسبريس" البريطاني أن ضغط الصحافة والضغط الناتج عن كونها صديقة الأمير هاري، جعل تشيلسي تقرر إنهاء العلاقة والانفصال عنه.