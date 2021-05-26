الاستخبارات العراقية تقبض على شقيقتين تعملان مع تنظيم "داعش"

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على شقيقتين شمالي العراق، عملتا في ديوان "الحسبة" بتنظيم "داعش".

وذكرت في بيان صحفي، أن "مفارزها تمكنت من القبض على شقيقتين مطلوبتين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) لانتمائهن لعصابات داعش الإرهابية، تحديدا بما يسمى ديوان الحسبة ضمن قاطع محافظة كركوك".

وأضافت، أن "الإرهابيتين اعترفتا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهن لداعش، فضلا عن كونهن من عائلة إرهابية ولديهن أخوين قياديين ضمن العصابات الإرهابية، أحدهما قبض عليه من قبل القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير".

وبحسب الوكالة، دونت أقوالهن بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهن الإجراءات القانونية.