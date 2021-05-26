شاب يقتل أسرته.. ما سر "السحر الأسود"؟

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"قتلت الأفعى والثعبان"، كلمات ظل الشاب العشريني يرددها وهو جالس داخل منزله على أريكة، بعدما قتل والدته وشقيقته وأصاب والده بإصابات بالغة مستخدما سلاح أبيض "سكين" في محافظة المنيا جنوبي مصر.



ولا تزال الجريمة حتى الآن وبعد القبض على الجاني يكتنفها الغموض، خاصة وأن الشاب معروف في القرية بدماثة الخلق والسمعة الطيبة بجانب علاقته الجيدة بأسرته، ولكن بحسب إفادة الجيران فإن الجريمة وراءها "سحر أسود ".

ليلة دامية

في تلك الليلة الدامية التي مرت على أهالي قرية صندفا ببني مزار في محافظة المنيا، أقدم شاب (29 عاما)، على ذبح والدته (46 عاما) وشقيقته (15 عاما)، وشرع في قتل والده، الذي يزال يتلقى العلاج داخل غرفة العناية المركزة في ظروف غامضة، حيث انهال عليهما بالضرب وذبحهما باستخدام آلة حادة "سكين".

شاهد عيان يفجر مفاجأة

وفجر شاهد عيان من أهالي قرية صندفا التابعة لمركز بني مزار ويدعي أحمد علم وصديق الجاني مفاجأة في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية " قائلا: إن "صديقه محمد تعرض لسحر أسود، حيث رأى والدته وشقيقته على هيئة أفعى وثعبان"، على حد تعبيره.

وتابع الشاهد: "هذا الأمر دعا المجني عليهن لرش مياه مقروء عليها آيات من القرآن الكريم بغرفته. وفق ما طلب منهم الشيخ الذين ذهبوا إليه لفك السحر الأسود لمحمد، كما قال لهم الشيخ: "ابنكم سيكون أفضل، ولم يعلما، والكلام لشاهد العيان أن ما قاما برشه بغرفته هو سحر".

وأضاف صديق الجاني "عاد محمد من عمله بالقاهرة إلى بلدته بالفعل، لكن المياه المرشوشة حركت الجن بداخله، وجعلته يرى والدته وأخته كأفعى وثعبان فقام بقتلهما".

استطرد: "عند دخولنا المنزل وجدنا محمد يردد " قتلت الأفعى والثعبان "، وهو ما أصاب جميع الحاضرين بالذهول، خاصة أنه كان جالسا دون توتر لدرجة أنه لم يفكر في الهروب.

وأكمل الشاهد قائلا: "المتهم صديق عمري لم يكن يتعاطى أي مواد مخدرة كما يزعم بعض أهالي القرية، بل معروف عنه حسن الخلق وحسن معاملة أهل بيته، ما يعني أن ما حدث شيء غير طبيعي، وأعلم أن والدته رحمها الله كانت تسعى لعلاجه بالشيوخ والقرآن ".

إبلاغ عن الواقعة

كان مدير أمن المنيا اللواء محمود خليل قد تلقى، الأحد، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل سيدة وابنتها داخل قرية صندفا.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن مقتل الأم وابنتها على يد ابن الأولى وشقيق الثانية، بعد أن انهال عليهم بالضرب وذبحهم باستخدام آلة حادة "سكين".

وتم نقل الجثتين إلى المستشفى العام، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، ومعه السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة.