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السعودية تغلق مجالها الجوي أمام “الرحلات الإسرائيلية”… ما السبب؟

25
MAY
2021
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أغلقت السعودية مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية، ما أدى إلى تأجيل رحلة إسرائيلية من مطار بن غوريون إلى دبي، منذ الساعة 9 صباحا وفقا لقناة “13” الاسرائيلية.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية ووكالة “رويترز”، قد كشفتا في 30 آب 2020، عن مصادرهما، أن السعودية وافقت على أن تجري رحلة شركة “إلعال” في 31 آب 2020، من تل أبيب إلى أبو ظبي عبر أجواء السعودية.

في حين كشفت مواقع لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة “العال” الإسرائيلية التي تقل وفدا أمريكيا إسرائيليا من تل أبيب إلى أبوظبي دخلت المجال الجوي السعودي، في 31 آب

وأظهرت بيانات موقع “Flightradar24” أن رحلة طيران “العال” (إي.إل.واي971) عبرت الحدود الأردنية السعودية بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها، متجهة إلى منطقة الجوف في شمال السعودية.

وكانت السلطات السعودية صادقت على مرور أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى دبي، في نهاية تشرين الثاني الماضي، حيث أشارت وسائل إعلام إسرائيلية حينها، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن أن السعودية وافقت على أن تجري الرحلة التجارية الأولى في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات، عبر أجواء المملكة.

وأفاد موقع “i24 news” الإسرائيلي، في نهاية تشرين الثاني الماضي، بأن مصدرا أمريكيا أكد أنه تم حل قضية تصاريح الطيران لشركات الطيران الإسرائيلية في السعودية إلى الإمارات والبحرين بعد محادثات جاريد كوشنير وآفي بيركوفيتش، مع كبار المسؤولين السعوديين.

وحسب الموقع الإسرائيلي فإن “الأمريكيين تواصلوا مع السعوديين الذين أوضحوا أن طلب تصاريح العبور في المجال الجوي لم يتم توجيهه بشكل صحيح وطلبوا من الآن فصاعدا توجيه طلبات العبور عبر قنوات أخرى، وبعد توضيح الأمر، منحت السعودية التصاريح اللازمة للانتقال إلى الرحلات الجوية”.

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